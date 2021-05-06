Yedi emin otoparkını alevler sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yedi emin otoparkını alevler sardı

Yedi emin otoparkını alevler sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bir otoparkta meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Denizli'de bir otoparkta meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda araçta hasarın meydana geldiği yedi emin otoparkın yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yedi emin otoparkında bir anda alevler yükselmeye başladı. İşçiler, alevlere bir yandan müdahalede bulunurken diğer yandan ise itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 10 aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından kesinlik kazanacak. - DENİZLİ

Yedi emin otoparkını alevler sardı
Yedi emin otoparkını alevler sardı
Yedi emin otoparkını alevler sardı
Yedi emin otoparkını alevler sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yedi emin otoparkını alevler sardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:17:01. #1.15#

title