Yedi Başak'tan yardımseverlere teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yedi Başak'tan yardımseverlere teşekkür

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 2020 Ramazan ayı çalışmalarını tamamladı ve yardımseverlere teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Yedi Başak'tan yardımseverlere teşekkür
23.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:14

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 2020 Ramazan ayı çalışmalarını tamamladı ve yardımseverlere teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olma misyonu ile çalışan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek bu yıl korona virüs sebebiyle erkene alınan ve sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle hassasiyetle yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi mazlumların yüzünü güldürdü. Hayırseverlerin bağışları ile yurt içinde binlerce kişiye gıda kolisi, hijyen paketi, meyve sebze paketi, zekat, fitre, sadaka, alışveriş kartı, çocuklara bayramlık kıyafet ve harçlık ulaştırıldı.

Bu yıl "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile Korona virüs sebebiyle hassasiyetle yürütülen çalışmalarda hijyene dikkat edildi, ihtiyaç sahiplerinin evlerine dezenfekte çalışmaları yapıldı. Evden çıkamayan yaşlılara Şehitkamil Kaymakamlığı desteği ile nebulizatör cihazı ulaştırılırken, sokak kısıtlaması olan günlerde sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı. Dernek olarak Kızılay'a kan bağışında bulunuldu ve yetim çocuklara bayramlık ve bayram harçlıkları ulaştırıldı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çalışmalarında devam etti. İç Savaşın pençesindeki Yemen'de, abluka altındaki Gazze'de, Myanmar'da, Bangladeş'te, Afrika'da ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gıda kolisi, bebek maması, hijyen paketi, adak akika ve şükür kurbanları, iftariyelik gibi ayni yardımların yanı sıra fitre ve zekatlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bilindiği üzere bu yıl Ramazan ayı çalışmalarımızı korona virüsü sebebiyle erkene almış ve Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarımıza başlamıştık. Takiplerini yaptığımız ve saha incelemeleri ile tespit edilen ailelerimize hayırseverlerimizin desteği ile gıda kolileri, hijyen malzemeleri, sebze meyve paketleri, yetim çocuklarımıza bayramlık ve harçlık, yine bağışçılarımızın fitre zekat ve sadakalarını ulaştırdık. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında binlerce insanın gönlüne dokunabilme huzuruyla çalıştık. Yemen'de, Gazze'de, Afrika'da, Myanmar'da, Suriye'de iyilikseverlerin yolunu gözleyen mazlumlara Ramazan ayının bereketini ulaştırmaya çalıştık. Paylaşmanın güzelliği ile ihtiyaç sahibi ailelerin, yetim çocukların gözlerindeki ışık olmaya çalıştık. Yardım ulaştırdığımız ihtiyaç sahipleri adına tüm yardımsever halkımıza, bağışçılarımıza, dernek gönüllülerimize ve iyiliğe vesile olan tüm güzel yüreklere teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu bayramın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Dünyada sömürülmüş, ötekileştirilmiş mazlum insanların acılarının dindiği, göz yaşlarını ancak sevinçten akıttıkları adaletin, merhametin, paylaşmanın hakim olduğu daha nice güzel bayramlara kavuşmayı Rabbimizden istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Yedi Başak'tan yardımseverlere teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 13:14:58. #1.14#
title