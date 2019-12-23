Yedi Başak'tan sınırları aşan iyilik projesi

23.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:44

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terörist unsurlardan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde "Gelecek, İyilikle Gelecek" projesi kapsamında mazlum insanlara kışlık yardımlar ulaştırarak iyilik köprüsü kurdu.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Kış çalışmaları kapsamında "Gelecek iyilikle Gelecek" sloganı ile yola çıkan dernek sınırları aşan bir iyilik projesine daha imza attı. Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönmeye devam ederken Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de savaşın mağdur ettiği ilçe halkına kış yardımları ulaştırdı.



İyiliksever insanların desteği ve bağışları ile temin edilen kıyafet, temizlik malzemesi, halı, çocuklar üşümesin diye atkı, bere, eldiven ve battaniye gibi kışlık yardımlar, AFAD koordinasyonu ve Mehmetçiğin kontrolü altında Tel Abyad ve bağlı köylerde ihtiyaç sahibi bin beş yüz kişiye ulaştırıldı.



Tel Abyad'a yardım ulaştırılması ile ilgili bir açıklama yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Gelecek iyilikle Gelecek" diyerek çıktığımız yolda sınır ötesine uzanan bir gönül köprüsü kurduk. Yardımseverlerimizin desteği ile terörden arındırılan Tel Abyad ve civar köylere AFAD koordinasyonunda yardımlarımızı ulaştırdık. Bu projeye maddi manevi destek veren tüm bağışçılarımıza ve iyiliksever halkımıza, yardım ulaştırdığımız mazlumlar adına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA