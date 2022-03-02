Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım - Haberler

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Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Rusya saldırıları sonrası mağdur olan ve Polonya-Romanya-Macaristan sınırlarında hayata tutunmaya çalışan Ukrayna halkına yardım ulaştırdı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Rusya saldırıları sonrası mağdur olan ve Polonya-Romanya- Macaristan sınırlarında hayata tutunmaya çalışan Ukrayna halkına yardım ulaştırdı.

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi savaş mağduru olan Ukrayna halkının da yardımına koştu. Yedi Başak, Rusya'nın saldırıları sonrası mağdur olan Ukrayna halkını savaşın etkilerinden korumak ve destek olmak için Polonya- Romanya-Macaristan sınırlarında yardım malzemeleri dağıtmaya başladı. Üç günde sınırı geçen yaklaşık insan sayısı 100 bini geçerken, yoğun göç alan Polonya sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı. Yedi Başak de Polonya sınırında bulunan Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti. Yedi Başak, Polonya sınırında gıda, bisküvi, meyve suyu, süt ve temizlik malzemelerinden oluşan acil yardım malzemelerini Ukraynalı mültecilere ulaştırdı.

Hangi kategoride olursa olsun dünyadaki tüm muhtaç insanların çektiği acıları hafifletmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, gıda güvenliği ve geçim kaynağı, su ve sanitasyon, eğitim, barınma, beslenme ve sağlık programları kapsamında insanların ihtiyaç duydukları yardımlara yönelik projeler yürütmeye devam ediyor. Yurtdışında 3 kıtada kardeşliğin ve paylaşmanın hakim olması için din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, tüm mağdur ve mazlumlara yardım ulaştırmayı ilke edinen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ukraynalı savaş mağdurlarına yönelik insani yardımların devam edeceğini de duyurdu. - GAZİANTEP

Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım

Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım

Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım

Yedi Başak'tan savaş mağduru Ukrayna halkına yardım

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Macaristan, Polonya, Ukrayna, Savaş, Yerel, Haberler

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