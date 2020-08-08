Yedi Başak'tan Lübnan'a acil yardım Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen patlama nedeniyle zor durumda kalan Beyrut halkına gıda kolisi ve sıcak yemek desteğinde bulundu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen patlama nedeniyle zor durumda kalan Beyrut halkına gıda kolisi ve sıcak yemek desteğinde bulundu.

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardımlarla kanayan yaraları sarmaya çalışan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası maddi ve manevi olarak ağır hasar alan Beyrut kentine acil yardım ulaştırdı. Yedi Başak, patlamadan etkilenen afetzedelere sıcak yemek ve içecek, evleri hasar görmüş ailelere de gıda kolisi yardımında bulundu.

Binlerce kişinin yaralandığı ve yüz binlerce binanın kullanılamaz hale geldiği ve 154 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut halkının yanında olmaya devam eden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölge halkının yaralarını sarmak için olayın yaşandığı andan itibaren çalışmalarını başlattı. Dernek, gıda ihtiyacının yanı sıra arama kurtarma, sağlık ve diğer konularda da acil yardıma ihtiyacı olan Lübnan/Beyrut halkının yanında olmaya çalışıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Lübnan'la tarihi ve kültürel derin bağlarımız var. Bu acı günlerinde Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor ve elimizden geldiğince yardımlarımızı bölge halkına ulaştırmaya çalışıyoruz. Barışa ve huzura her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde böylesi acı bir tabloyla karşılaşmak bizi derinden yaralıyor. Dünyanın neresinde bir acı bir kriz varsa biz yardımlarımızla oradayız. Din, dil, ırk, coğrafya ayrımı gözetmeden muhtaç insanlara yardım ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yedi Başak olarak Lübnan'lı kardeşlerimizi de yalnız bırakmayacağız. Uzun zamandır siyasi istikrarsızlık, suikastlar ve ekonomik dengelerin bozulmasından dolayı zor günler yaşayan Lübnan halkı uluslararası yardımlar olmadan bu krizi atlatması çok zor" diye konuştu.

Yardım çağrısıyla sözlerini tamamlayan Bulut, Lübnan'a acil yardım ulaştırmak isteyen hayırseverlerin yedibasak.org adresine ulaşabileceğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA