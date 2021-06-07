Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev Mağdur siviller için yapılan briket evlerin temeli atıldı Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye'de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib'te başlattığı 'Briket Ev' projesini sürdürüyor.

Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev

Mağdur siviller için yapılan briket evlerin temeli atıldı

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye'de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib'te başlattığı 'Briket Ev' projesini sürdürüyor. Proje kapsamında bölgede yapılması planlanan 500 briket evin daha temeli atıldı.

Türkiye başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye'de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib'te 'Briket Ev' projesine devam ediyor. Bu kapsamda özellikle iç savaş nedeniyle evlerinden olan, çadırda yaşayan ve doğal afetlerden etkilenen sivil vatandaşlar için yapılacak İkinci etap 500 briket evin daha temeli atıldı.

Briket evlerin temel atma programı sonrası açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği olarak İdlib'te briket ev projesini sürdürüyoruz. Bu kapsamda ikinci etap 500 briket evin daha temelini attık. Suriye'de bombalardan kaçan mazlum insanlar daha güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın yerlere deldiler. Kışın soğukta yazın sıcakta yaşayan bu insanlar için briket evler çok önem arz ediyor. Bu proje ile İdlib'te mağdur olan sivil vatandaşların sıkıntılarını bir nebze de gidermiş olacağız. Amacımız bu evlerin sayısını daha da attırmaktır" dedi.

Bulut, "İdlib Kemmune bölgesinde yapımına başladığımız proje 60 dönüm bir araziye sahip. Tamamlandığında 500 adet evden oluşacak proje içerisinde okul, Camii, sağlık merkezi, çocuk parkı meslek edindirme kursları şefkat mağazası ve ticari dükkanların olduğu güzel bir yaşam alanı olacak. Bu projeyi yetim çocuklar ve çadırlarda yaşayan mağdurlar için hayata geçiriyoruz. Onların başlarını sokacak sıcak bir yuvaları, sırtlarını yaslayacak bir duvarları olacak. Bu anlamlı çalışmaya destek olan bağışçılarımıza, Aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını kabul eylesin" diye konuştu.

Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev
Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev
Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev
Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de hangi ilimizde kaç cami var? TÜİK merak edilen rakamları paylaştı
Türkiye'de hangi ilimizde kaç cami var? TÜİK merak edilen rakamları paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Fahriye Evcen Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yedi Başak'tan İdlib'e 500 briket ev - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:01:38. #1.16#

title