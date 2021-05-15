Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı
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Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı Tıbbi malzemeye ihtiyaç var Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Filistin halkına acil sağlık, tıbbi malzeme, gıda ve giyecek yardımı yapılması için dünyaya çağrıda bulundu.

Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı

Tıbbi malzemeye ihtiyaç var

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Filistin halkına acil sağlık, tıbbi malzeme, gıda ve giyecek yardımı yapılması için dünyaya çağrıda bulundu.

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, İsrail'in yoğun saldırıları sonucu çok sayıda mazlum Müslüman'ın hayatını kaybettiği Filistin için bağışçılara yardım çağrısında bulundu. Yapılan yoğun bombardıman sonucu yüzlerce Filistinli Müslüman'ın hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı Gazze'deki şartların her geçen kötüleşmesi üzerine Yedi Başak Derneği harekete geçti. Saldırıların yaşandığı bölgelere Türkiye'den yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, artan saldırılar nedeniyle yardımların yetersiz kaldığını belirtti. Bulut, özellikle tıbbı malzeme yardımlarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak bağışçılara destek çağrısında bulundu.

Bölgede çalışmalarını yürüten dernek üyesi bir gönüllü ise bir video yayınlayarak Filistin'deki içler acısı durumu gözler önüne serdi. Yoğun saldırılar nedeniyle bölgedeki Müslümanların çok kötü durumda olduğunu belirten dernek gönüllüsü, "Sağlık altyapımız çökmüş durumda, hastanelerde tıbbi malzeme yetersiz, morglarda cenazeleri koyacak yer kalmadı. İsrail askerlilerinin, arefe günü Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanlara saldırması ile başlayan çatışmalar tüm şiddeti ile devam ediyor. Savaş uçakları ile Gazze'ye yapılan bombardımanlar sonucu evler, iş yerleri ve hastaneler hedef alındı. Saldırılarda şuana kadar çocuk, genç, yaşlı, kadın olmak üzere toplam 122 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin birisi 1 yaşında çocuk, diğeri 8 aylık bebek. İsrail'in Filistin'de, Gazze'de kadın ve çocuklara yönelik acımasızca yapılan katliam şiddetli bir şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar farklı bölgelerde onlarca insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Gazze sizlere çağrıda bulunuyor, sizleri yardıma çağırıyor. Şehit yakınları ve yaralıların acil yardıma ihtiyacı var. Sağlık alt yapımız çökmüş durumda. Hastanelere acil olarak tıbbı malzeme tedariki yapılması gerekiyor. Şimdi buradan tüm dünyaya yardım çağrısında bulunmak istiyoruz. Hastanelerin tıbbi ihtiyaçlarını karşılama ve yaralıların yaralarını sarmak amacıyla sizlerden destek talebinden bulunuyoruz. Rabbim Gazze halkına yapmış olduğunuz yardımları kabul eylesin" diye konuşarak bölgedeki son durumu aktardı.

Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı
Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı
Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı
Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı
Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı
Yedi Başak'tan Filistin'e yardım çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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