Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı - Haberler
Türkiye, Güncel

Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek Ramazan çalışmalarını erkene aldı.

06.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:17
Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek Ramazan çalışmalarını erkene aldı.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yardımseverler ile muhtaç aileler arasında köprü olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 'Ramazan'a Vefa Yakışır' diyerek tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle bu yıl Ramazan ayı yardım çalışmalarını erkene alan dernek, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıracak.

Biz Bize Yeteriz diyerek Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize olarak sürdürülen yardım çalışmalarında gıda kolisi dağıtımı, evlere iftar yemeği dağıtımı, sebze meyve paketi dağıtımı ve korona virüse karşı hijyen paketi dağıtımı yapılacak. Yardım çalışmaları Türkiye'nin yanı sıra insani krizlerin hüküm sürdüğü Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'de de yapılacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde "biz bize yeteriz" diyerek, el ele gönül gönüle paylaşarak geçirmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek başlatmış oldukları projeyle korona virüs nedeniyle bu yıl Ramazan ayı yardımlarını öne alarak çalışmaya başladıklarını belirtti. Bulut, başta Türkiye olmak üzere Yemen, Suriye, Arakan ve Gazze'de de yardım çalışmaları yapılacağını söyledi.

Bulut, "Başı Rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında paylaşınca bereketlenen sofraların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi birçok aile evden çıkamamaktadır. Milleti olarak birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize bir şekilde çalışarak evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç duydukları yardımları ulaştırıyoruz. Proje kapsamında gıda kolisi dağıtımı (120 TL), evlere iftar yemeği dağıtımı (kişi başı 15 TL), Sebze-meyve paketi dağıtımı (50 TL), korona virüse karşı tedbir amaçlı dağıttığımız hijyen paketi(50 TL) şeklinde olacaktır. Tüm halkımızı bu olağanüstü günlerde birlik ve beraberlik duygusu içerisinde dayanışma ve yardımlaşmaya davet ediyoruz. İçerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde, hayırseverler halkımıza ve bağışçılarımıza yardım ulaştırdığımız, yüreklerine iyilikle dokunduğumuz aileler adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi Haberler
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haberler
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Yılmaz Tunç Engin Altay İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Neymar Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Nisan Polis Twitter
Şu an buradasınız: Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 14:59:51. #1.14#
title