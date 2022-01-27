Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği'nin yardımları Afganistan'a gidiyor

ANKARA - Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği'nin yardımları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları koordinasyonunda Afganistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Afad ile TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından koordine edilen ve Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği'nin de yardımlarının içinde bulunduğu 'İyilik Treni' Afganistan'a gitmek için uğurlandı. Trenin içerisinde bulunan 748 ton gıda, giyim, battaniye ve hijyen malzemeleri Afganistan'da yardıma muhtaç insanlarla buluşacak.

" Afganistan'da 24 milyon insan yardıma muhtaç"

Afganistan'da yaşanan geçim sıkıntısına dikkat çeken Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle AFAD öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatıldı. Birçok sivil toplum örgütüyle birlikte biz de bu kampanyaya destek olduk. Afganistan 40 yıldan beri farklı savaşlarla zor durumlar yaşıyor. Şu anda da kıtlığın pençesinde. Afganistan'daki insanlar uluslararası yardıma ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de bu mazlum insanlara yardım ulaştırmak için bir kampanya başlattı. Buradan çıkan iyilik treni İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan'a gidecek. Oradaki insanlara bir nebze de olsa çare olacak derman olacak. Şu anda biz soğuktan üşüyoruz ama Afganistan'da 24 milyon insan yardıma muhtaç. Barınma, gıda ve temel sağlık ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Bizde Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği olarak bölgedeki insanlara yardım ulaştırıyoruz. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Afganistan'da iş imkanı yok, uluslararası finans da desteğini çekti. Ülkenin kamu harcamalarının yüzde 75'i uluslararası yardımlarla sağlanıyordu. Afganistan'daki insanlar fakirlikten, yoksulluktan ve geçim sıkıntısından dolayı organlarını satacak duruma gelmişler. Böbreğini satıp ailesini geçindirmek için sıra bekleyen insanlar var. 'Bu nasıl bir çaresizlik, bu nasıl bir mağdurluk?' İşte biz millet olarak yardıma ihtiyaç duyan bu inşalara şu anda yardım ulaştırıyoruz. Gelin Afganistan'daki bu insanlara yardım elimizi uzatalım, o mazlumların derdiyle dertlenelim" ifadelerini kullandı.