Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurban bayramı için hazırlıkları tamamladı

Uluslararası alanda yardım çalışmalarına hız veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2019 Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, "Kurban Olayım Beni Bağışla" sloganı ile bu yılın Kurban Bayramı temasını kamuoyu ile paylaştı.

Yurt içi ve Yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olan ve mazlumların umudu haline gelen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu yıl da binlerce yetim, savaş mağduru ve muhtaç insana bayram sevinci yaşatmak üzere çalışmalarına hız verdi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, Kurban Bayramı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl "Kurban Olayım Beni Bağışla" sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, başta Türkiye olmak üzere 15 ülkede kurban kesim organizasyonu yapacaklarını söyledi. Bulut, "Kurban Allah'a kulluğun ve paylaşmanın bir başka adıdır. Kurban gönüllerimizi birbirine yaklaştırır, bizi bir eder. Derneğimiz her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta Türkiye, Yemen, Arakan, Suriye, Gazze ve Afrika olmak üzere üç kıta, 15 ülkede 'Kurban Organizasyonu' gerçekleştiriyor. Yeryüzünde açlığın, sefaletin ve susuzluğun çok tehlikeli boyutlara ulaştığı ülkelerde, yapacağınız bağışlarla çocukların yüzlerinde bir tebessüm ve dua olmak başlıca hedefimiz. Derneğimiz "Kurban Olayım Beni Bağışla" sloganıyla bayramın kurban bağışlama ve hayırda bulunma duygunuza hitap ediyor. Bu yılki yurt dışı Kurban hisse bedeli 690 TL, yurt içi Kurban hisse bedeli bin 100 TL, Gazze Kurban hisse bedeli bin 850 TL olarak belirlendi" dedi.

Mustafa Bulut, "Uluslararası alanda insani yardım konusunda faaliyet gösteren derneğimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun geçen Ramazan ayının ardından kurban çalışmalarımızı tamamladık. Derneğimiz bu yıl 15 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek. Güzel Ülkemiz başta olmak üzere yerlerinden edilmiş Arakanlı kardeşlerimize, açlık ve susuzlukla mücadele eden Yemen Halkına, ambargo altındaki Gazze'ye, farklı bir rengimiz olan kara kıta Afrika'da Nijer, Kamerun, Çad, Gana, Uganda, Somali, Tanzanya, Etiyopya olmak üzere 8 ülkesine ve yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'ye kurban sevincini ulaştırmaya çalışacağız. Hayırseverlerimizin desteği ile kurban eti dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah Bayram vesilesi ile binlerce mazlum ailenin evlerine kurban eti götürerek bayram sevincini birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Bulut, kurban bağışlarının nasıl yapılacağına ilişkin soruya ise, "Kurban Bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz dernek merkezimize gelerek bizzat bağış yapabileceği gibi, derneğimizin banka hesaplarına Havale/EFT yaparak veya web sayfamızdaki online bağış sekmesi üzerinden işlemlerini yapabilirler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA