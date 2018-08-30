Yedi ayda 22 milyon turist ağırladık

Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş-çıkış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ilk yedi ayında Türkiye 21 milyon 639 bin 802 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,74 artış gösterdi. Türkiye'yi 7 ayda ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,90 arttı.

TÜRKİYE'YE TURİST GÖNDEREN ÜLKELER İÇİNDE İLK ÜÇTE RUSYA, ALMANYA VE İRAN VAR

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ocak-temmuz döneminde Rusya Federasyonu yüzde 15,14 artış ile birinci sırada yer alırken, yüzde 10,73 yükselişle ile Almanya ikinci, yüzde 6,09 artış ile İran üçüncü sırada yer aldı. İran'ı, Gürcistan ve İngiltere'den gelen ziyaretçiler izledi. 7 aylık dönemde Rusya Federasyonu'ndan 3 milyon 276 bin 46 turist ağırlayan Türkiye'ye, 2 milyon 321 bin 529 Alman ile 1 milyon 317 bin 180 İranlı turist geldi. Ocak-temmuz 2018 döneminde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 99,23'ü, temmuz döneminde gelenlerin ise yüzde 99,04'ü turist oldu. Günübirlikçilerin oranı ise yedi ayda yüzde 0,77, temmuz ayında da yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

TEMMUZDA 6 MİLYON TURİST

Türkiye, temmuz 2018 dönemi istatistiklerine göre 5 milyon 671 bin 801 yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, aylık artış oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,74 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 897 bin 607 ziyaretçi ve yüzde 15,83 artış ile Rusya Federasyonu birinci olurken, 761 bin 278 ziyaretçi ve yüzde 13,42 artış ile Almanya ikinci, 354 bin 851 ziyaretçi ve yüzde 6,26 artış ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Hollanda ve Ukrayna izledi.

DOLULUK ORANI % 75'E DAYANDI

Konaklama sektöründe doluluk ve fiyat artış trendi yüksek sezonda da devam etti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan Temmuz 2018 otel doluluklarının geçen yılın aynı dönemine yüzde 7.1 oranında artarak ortalama yüzde 74.9 oldu. Temmuz 2017'de bu oran yüzde 69.9 olmuştu. İstanbul Körfez turisti, Antalya ise hem yerli hem yabancı turist sayesinde yükseldi.

ODA BAŞI GELİR YÜZDE 25 ARTTI

Yılın ilk 7 ayında ise Türkiye, doluluk oranındaki yüzde 15.7 ve oda başı elde edilen gelirde yüzde 25.2 artışla geçen yıla göre Avrupa destinasyonları arasında en yüksek artış oranını yakalayan ülke oldu. Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye'nin ortalama dolulukları yüzde 64.8'e; günlük satılan oda bedeli 69 avroya; toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirleri ise 44.7 avroya ulaştı. Temmuz 2018'de ortalama günlük satılan oda bedeli Türkiye'de yüzde 11.9 artışla 87.8 avroya, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 19.9 artışla 65.7 avroya yükseldi.

15 milyar dolarlık döviz girdisi oldu

7 aylık verileri değerlendiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunun beklenenden daha iyi geçtiğini söyledi. Bağlıkaya, "2016'yı yaşamış bir ülkede, 2018'de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz. İnşallah 40 milyon turist 32 milyar doları yakalayacağız" diye konuştu. Bağlıkaya, döviz girdisi henüz açıklanmasa da 15 milyar doların üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini vurguladı. Yabancı turistte özellikle Avrupa pazarında çok ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapan Bağlıkaya, "Rekor yılımız dediğimiz 2015'e göre de yüzde 6,2 civarında bir artış gerçekleşmiş. Klasik pazarların dışında yüzde 95 Hindistan, yüzde 88 Çin artış kaydetti. Katar'da inanılmaz artış var, yüzde 123. Yani turizmde rekorları kırarak devam ediyoruz. Hedefe doğru ilerliyoruz" dedi.

Bayramda yollara düştük

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise 9 günlük Kurban Bayramı 'nın iç hareketliliğine ilişkin rakamları açıkladı. Bayram tatilinde havalimanlarından 6 milyon 135 bin yolcu hizmet aldığını belirten Turan, "Söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 51'i İstanbul'daki havalimanlarında gerçekleşti. Burada hizmet verilen yolcu sayısı yaklaşık 3 milyon 115 bin oldu. Uçak trafiği iç hatlarda 16 bin 678, dış hatlarda ise 23 bin 333 olarak gerçekleşti" dedi.

Toplu taşımada otobüs lider

Tatilini otobüs yolculuğu ile gerçekleştirenlerin sayısı da 10 milyona yaklaştı. Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğine işaret eden Turhan, vatandaşların sorun yaşamamaları için B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verdiklerini, böylece hizmet verilen otobüs sayısının 10 bine çıktığını aktardı. Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık tarafından yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlerde ek sefer ve vagonlarla ilave 55 bin koltuk kapasitesi sağlandı. Tren seyehatiyle taşınan yolcu sayısı ise 2 milyon 75 bin oldu.