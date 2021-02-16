Yedi asırlık tarım işletmesinde 2021'in ilk kuzuları dünyaya gözlerini açtı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1300 yılında Çiftlikat-ı Hümayun adıyla kurulan, 1984'ten itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesinde 2021'in ilk kuzuları dünyaya gözlerini açtı.

Bölgenin damızlık ihtiyacını karşılayan işletmede etçi özelliğiyle öne çıkan "Karacabey Merinosu", "Kıvırcık" ve "Türk Tahirova" ırkı koyunlar yetiştiriliyor.

Tesiste her yıl ortalama 6 bin kuzu doğuyor. Yılın ilk kuzularının dünyaya gözlerini açtığı işletmede doğumların 15-20 gün daha sürmesi bekleniyor.

Kuzular 6 aylık olduktan sonra İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerindeki hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere satışa çıkarılacak.

AA muhabirine bilgi veren Karacabey Tarım İşletmesi Koyunculuk Şefi İbrahim Şenel, damızlık üretiminin ön plana çıktığı tesiste koyunların yılda bir kez doğum yaptığını söyledi.

Karacabey Tarım İşletmesinin bölge hayvancılığı için önemli olduğunu belirten Şenel, şöyle devam etti:

"5 bini ana kadro olmak üzere 8 bin 500 koyunumuz var. Doğumların ardından bu sayının 15 bine ulaşmasını bekliyoruz. Türk Tahirova ırkı süt ve et verimiyle ön plana çıkıyor. Bölgedeki süt üreticileri tarafından tutulan bir ırk. Trakya, Marmara ve Ege Bölgesi üreticilerine Türk Tahirova cinsini veriyoruz. Karacabey Merinosu ve Kıvırcık ise et veriminde yüksek. Bu iki cins de İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinden talep görüyor. Kaliteli damızlık hayvanları çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. İşletmemize yoğun talep var."

Kapasite 2 katına çıkarılacak

Şenel, bu yıl şu ana kadar 2 binin üzerinde kuzunun doğduğunu, hepsinin sağlıklı olduğunu anlattı.

Doğumların 6 bine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Şenel, "Yılda 1200 civarında damızlık satışı yapıyoruz. Sadece erkek toklu ve koç satışımız var. Kapasitemizi 5 bin ana kadrodan 10 bine çıkarma hedefimiz var. 2023'ten sonra yıllık damızlık satışımız 5 binin üzerine çıkacak. Bölgenin damızlık ihtiyacına daha fazla katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Karacabey Tarım İşletmesi

Karacabey Harası adıyla 1926'dan itibaren Ziraat Vekaletine (Tarım Bakanlığı) bağlı faaliyet gösteren, 1984'te TİGEM bünyesine alınan işletme, Bursa-Balıkesir kara yolunun 70. kilometresinde bulunuyor.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli yer tuttuğu 90 bin dönüm alandaki tarım işletmesinde 440 kişi çalışıyor.

Tarımsal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile gen kaynaklarının korunması amacıyla kangal ve akbaş cinsi köpek üretiminin de yapıldığı tesis, Türk tarım ve hayvancılığına katkılar sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca