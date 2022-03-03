YEDEP'te ilk toplantı Gebze'de yapıldı

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'na (YEDEP) '100 projeye 5 milyon TL' ile desteğini sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Sivil Toplum Merkezleri'nde projenin detaylı bir şekilde anlatılmasını sağlıyor. YEDEP'in tanıtım programı geçtiğimiz hafta sonu Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımıyla yapılmıştı. Başkan Büyükakın programda yaptığı konuşmada, "50 projeye 2 milyon TL destek verecektik. Bunu 100 projeye 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz. Amacımız Kocaelilik bilinci oluşturmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda YEDEP'te ilk bilgilendirme toplantıları Gebze'den başladı.

STK'LARIN PROJELERİ DESTEKLENECEK

Kentin hayata katılımını sağlayacak bir proje olan YEDEP, STK'ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik edip, onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda YEDEP'in Gebze'deki ilk toplantısına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi. Gebze Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısını AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden Fatih Durmuş, Fetih Kalkan ve Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü'nden Mustafa Kurt yaptı.

YEDEP ÖNEMLİ BİR PROJE

STK'lardan Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konusunda yapacağı projelerin istendiği bilgilendirme toplantısında programın özel amaçlarından bahsedildi. Bu bağlamda, YEDEP'in maddi ve manevi dayanışma ihtiyacının karşılanmasını, kentin tarih ve kültürel doğal değerlerine sahip çıkılmasını, gönüllülükte aktif katılımın sağlanmasını, STK'ların kurumsal kapasitelerini artırmasına yönelik çalışmaların yapılmasını ve kamu yararına yapılan faaliyetlerin gerçekleşecek olmasını sağlayacağı ifade edildi.

İKİ HİBE ALINABİLİR

YEDEP'in önemli bir detayını da katılımcılara aktarıldığı toplantıda, "Teknik olarak bir sivil toplum kuruluşu iki tane hibe alabilir. Örneğin bir dernek kendi adına ana başvuru yapmıştır. Birisinde de başvuru yapan başka bir derneğin projesine ortak olmuştur. Dolayısıyla ikisinden de faydalanabilir" denildi. YEDEP'e başvurunun nasıl yapılacağını da uygulamalı olarak anlatıldığı toplantıda katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı. STK temsilcileri de YEDEP'in hayata geçirilmesi noktasında ciddi bir destek sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve projeyi yürütecek Kocaeli Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

İRTİBAT NUMARALARINDAN KAYIT YAPTIRILIYOR

Kocaeli Kent Konseyi'nin Büyükşehir'e ait Sivil Toplum Merkezleri'nde yapacağı YEDEP bilgilendirme toplantıları mart ayı boyunca devam edecek. Bu kapsamda İzmit Sivil Toplum Merkezi'ndeki toplantılar 04-08-10-15-17-22-24 Mart tarihlerinde, ilki 2 Mart'ta yapılan Gebze Sivil Toplum Merkezi'ndeki toplantılar ise bundan sonra 09-16-23 Mart 2022 tarihlerinde saat 18.30'da gerçekleşecek. Belirtilen günlerde merkezlerdeki salon kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle eğitime katılmak isteyen başvuru sahipleri, temsilen 1 kişi görevlendirerek 0262 325 97 86 veya 0262 321 76 24 telefon numarasından katılım kaydı yaptırması gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL YAPILACAK?

Projelerini hazırlayan Sivil Toplum Kuruluşları başvurularını 1 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kent Konseyine yapacak. 25 Mayıs'ta başvuru sonuçları duyurulacak. 1 Haziran tarihinde ise başvurusu olumlu sonuçlanan projeler için sözleşme imzalanacak. Duyurular sivildunyakocaeli.com adresinden yapılacak. Bağımsız denetmenler tarafından yapılacak puanlamayla 100 proje seçilecek. 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe verilecek.

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