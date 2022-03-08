YEDEP'te ikinci toplantı İzmit'te yapıldı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'nın (YEDEP) bilgilendirme toplantıları Gebze'den başladı. 100 projeye 5 milyon TL oranında destek verilecek projenin ikinci bilgilendirme toplantısı İzmit'te Sivil Toplum Merkezinde yapıldı.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği projenin kısa süre önce yapılmıştı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, "50 projeye 2 milyon TL destek verecektik. Bunu 100 projeye 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz. Amacımız Kocaelilik bilinci oluşturmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Tanıtımın ardından ilk bilgilendirme toplantısının Gebze'de yapıldığı projenin ikinci bilgilendirme toplantısı geniş bir katılımla İzmit'te düzenlendi.

STK'LAR BİLGİLENDİRİLDİ

Kentin hayata katılımını sağlayacak bir proje olan YEDEP, STK'ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik edip, onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda YEDEP'in İzmit'teki ilk toplantısına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi. İzmit Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Alper Yalınalp ile AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden Fatih Durmuş ve Fetih Kalkan katıldı.

PROJE KONULARI

Toplantıda Yerel Destek Programı kapsamında STK'lardan Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konularında projeler hazırlamaları istendi. Bilgilendirme toplantısında kentin tarih ve kültürel doğal değerlerine sahip çıkılması, gönüllülükte aktif katılımın sağlanması, STK'ların kurumsal kapasitelerini artırmasına yönelik çalışmaların yapılması ve kamu yararına yapılan faaliyetlerin sağlayacağı faydalar ele alındı.

İRTİBAT NUMARALARINDAN KAYIT YAPTIRILIYOR

Kocaeli Kent Konseyi'nin Büyükşehir'e ait Sivil Toplum Merkezleri'nde yapacağı YEDEP bilgilendirme toplantıları mart ayı boyunca devam edecek. Bu kapsamda İzmit Sivil Toplum Merkezi'ndeki toplantılar 10-15-17-22-24 Mart tarihlerinde, ilki 2 Mart'ta yapılan Gebze Sivil Toplum Merkezi'ndeki toplantılar ise bundan sonra 09-16-23 Mart 2022 tarihlerinde saat 18.30'da gerçekleşecek. Belirtilen günlerde merkezlerdeki salon kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle eğitime katılmak isteyen başvuru sahipleri, temsilen 1 kişi görevlendirerek 0262 325 97 86 veya 0262 321 76 24 telefon numarasından katılım kaydı yaptırması gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL YAPILACAK?

Projelerini hazırlayan Sivil Toplum Kuruluşları başvurularını 1 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Kent Konseyine yapacak. 25 Mayıs'ta başvuru sonuçları duyurulacak. 1 Haziran tarihinde ise başvurusu olumlu sonuçlanan projeler için sözleşme imzalanacak. Duyurular sivildunyakocaeli.com adresinden yapılacak. Bağımsız denetmenler tarafından yapılacak puanlamayla 100 proje seçilecek. 100 projeye 30 bin TL ile 50 bin TL arasında hibe verilecek.

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