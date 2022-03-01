YEDEP'te bilgilendirme toplantıları başlıyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği, Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı'nın tanıtımı cumartesi günü yapıldı. Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum yararına faaliyetleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projede sürece uygun olarak bilgilendirme toplantıları da başlıyor.

100 PROJEYE 5 MİLYON TL DESTEK

Kocaeli Kent Konseyi'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Yerel Destek Programında çalışmalar başladı. Hafta sonunda düzenlenen tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından 50 projeye verilecek 2 milyon TL'lik bütçe, 100 proje için 5 milyon TL'ye yükseltilmişti. Kocaelilik bilinci ve Kocaeli'nin üst kimliğini oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Kocaeli Kent Konseyi tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantıları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilecek. İzmit Sivil Toplum Merkezi'ndeki toplantılar 04-08-10-15-17-22-24 Mart tarihlerinde saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Gebze Sivil Toplum Merkezindeki toplantılar 02-09-16-23 Mart 2022 tarihlerinde saat 18.30'da yapılacak. Belirtilen günlerde merkezlerdeki salon kapasitesi sınırlı olduğu için, eğitime katılmak isteyen başvuru sahiplerinin temsilen 1 kişi görevlendirerek 0262 325 97 86 - 0262 321 76 24 telefon numarasından katılım kaydı yaptırılması gerekiyor.

KONU BAŞLIKLARI

Proje yazma deneyimi olmayan STK'lara Bilgilendirme Toplantıları yapmak sureti ile proje yazarken dikkat etmeleri gereken hususlarda eğitim verilecek. Kurumsal kapasitelerinin gelişmesini sağlayacak eğitim toplantıların ardından Sivil Toplum Kuruluşlarından Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal İçerme, Gençlik, Aile ve Kadın ile Afet Yönetimi konusunda projeler istenecek.

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