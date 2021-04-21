Yedek stadyum yapım ihalesi tamamlandı
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Yedek stadyum yapım ihalesi tamamlandı

Yedek stadyum yapım ihalesi tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'yi Spor Şehri" olarak inşa etmek için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'yi Spor Şehri" olarak inşa etmek için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Şıralık bölgesine yapılması planlanan yedek stadın yapım ihalesi tamamlandı.

Yedek stat faaliyete geçtiğinde hem amatör spor kulüplerine hizmet verecek, hem de Düzcespor ikinci stat olarak kullanabilecek. Bahçeşehir bölgesindeki güreş sahasından sökülen malzemelerin tamamı yedek stadyum için kullanılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'ye 'Spor Şehri Düzce' vizyonunu uygulamak için girişimlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. 2020 yılında yapılan spor kampüsü projesinin ihalesinin ardından bu kez de aynı bölgeye yedek stadyum projesinin ihalesi tamamlandı.

Spor kampüsü projesinin ihalesi yapılmıştı

Başkan Özlü'nün girişimleriyle 2020 yılının son aylarında Şıralık bölgesinde 133 bin metrekare alana yapılacak olan içerisinde stadyumun yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları, kapalı yüzme havuzu, antrenman sahaları ve daha birçok tesisin olacağı spor kampüsünün ilk etap proje ihalesinin imzaları atılmıştı.

Yedek stadyum yapım ihalesi de tamamlandı

Çalışmaların sürdürüldüğü Şıralık'ta Düzcespor'un yeni stadyumunun inşa edileceği alanın yanına gerek amatör spor kulüplerinin çalışmalarını sağlıklı şekilde yapabilecekleri gerekse Düzcespor'un yeni stadının yapımı bitene kadar profesyonel maçlarını oynayabileceği yedek stadyumun tribün ihalesi tamamlandı.

Güreş sahasından sökülen malzemeler kullanılacak

Bahçeşehir güreş sahasından sökülen malzemelerin tamamı ile 2 bin 300 kişilik seyirci, 95 kişilik protokol ve basın tribünü olmak üzere 2 Bin 395 kişilik yedek stat yapılacak. Yedek stadın yapımına kısa sürede başlanıp bitirilmesi hedefleniyor.

"Spora destek olmaya devam ediyoruz"

Sporun ve sporcunun yanında olduğunu her platformda dile getiren ve maddi manevi destekleyerek Düzce'nin spor şehri olması yolunda önemli adımlar atan Başkan Özlü, "Düzce'miz için üzerinde titizlikte durduğumuz Şıralık Spor Kampüsün de çalışmalarımız hızla ilerliyor. Spora destek olmaya devam ediyoruz. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Sporun en önemli adımlarından birisi de tabi ki tesisleşme ve alt yapı konusu. Oldukça önem verdiğim bu konuda da adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Düzcespor için yapacağımız profesyonel stadyumun öncesinde yedek stadımızı inşa ediyoruz. Bunun için de Bahçeşehir bölgemizdeki Güreş sahasından sökülen malzemeleri kullanacağız ve hızlı şekilde tamamlayarak hizmete sunacağız. Hem amatör spor kulüplerimize hem Düzcespor'umuzun maçlarına ev sahipliği yapacak olan yedek stadyum hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Yedek stadyum yapım ihalesi tamamlandı
Yedek stadyum yapım ihalesi tamamlandı
Yedek stadyum yapım ihalesi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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