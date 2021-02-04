"Yedek parça işinde iyi kar var" diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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"Yedek parça işinde iyi kar var" diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

04.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:14

Amasya'da, otomobil yedek parçası ticareti vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Amasya'da, otomobil yedek parçası ticareti vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne başvuran 10 kişi, kendisini iş adamı olarak tanıtan M.Ö'nün otomobil yedek parçası ticareti yapacağı vaadiyle kendilerinden para aldığını ancak yaklaşık 3 ay önce açtığı oto galerisine gittiklerinde iş yerinin uzun süredir kapalı olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Dolandırıldıkları gerekçesiyle M.Ö'den şikayetçi olan söz konusu kişilerin başvurusu üzerine polis, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ö'nün "Yedek parça işinde iyi kar var" dediği çok sayıda kişiyi, yurt dışından getirteceği otomobil yedek parça satışından yüzde 25'e varan oranlarda kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira alarak dolandırdığını belirledi.

Soruşturma kapsamında Sakarya'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Amasya'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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