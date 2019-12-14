Yedek oyuncusuz şampiyon oldular

14.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:20

Başakşehir Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen ortaokullar arası canlı langırt turnuvası, heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu. 525 takımın katıldığı turnuvanın kızlar kategorisinde yedek oyuncusuz şampiyon olan Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı, ulaşılması zor bir başarı elde etti.



Başakşehir Spor Parkı'nda düzenlenen turnuvanın kızlar kategorisi final mücadelesinde, Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı ile Şahintepe İmam Hatip Ortaokulu takımı karşı karşıya geldi. Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Güçlü rakiplerini tek tek eleyen takımın şampiyonluk hikayesi dikkat çekti. Turnuvaya katılan takımların tamamı yedek oyuncularla birlikte 8 oyuncudan oluşuyordu. Sümeyyenur Doğan, Büşra Coşar, Yağmur Koltuk, Gül Çetin ve Beyzanur Öz'den oluşan takımın ise yedek oyuncusu yoktu.



4 bin 764 öğrenciden oluşan 525 takım katıldı



Zorlu turnuvada maç kaybetmeden şampiyonluğa uzanan genç sporcular, ilçedeki ortaokullar ve liseleri buluşturan geniş katılımlı organizasyonu düzenlediği için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Turnuvanın erkekler finali de, kızlar kategorisi kadar çekişmeli bir maça sahne oldu. İBB Akşemsettin Ortaokulu takımıyla karşılaşan Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu takımı, şampiyon oldu. Turnuva üçüncüleri ise erkeklerde ve kızlarda Hikmet Uluğbay Ortaokulu takımları oldu. Dereceye giren öğrenciler plaket ve madalyalarını antrenörlerin elinden aldı. Turnuvaya Başakşehir'deki 38 ortaokuldan bin 803 kız, 2 bin 961 erkek olmak üzere 4 bin 764 öğrenciden oluşan 525 takım katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA