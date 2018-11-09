Yedek Lastikten 4 Kilo Eroin Çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince yol uygulamasında durdurulan otomobilin yedek lastiğinin içerisinde koli bandına sarılı 9 paket içerisinde 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Suşehri İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında Erzincan istikametinden gelen Edip K. idaresindeki 16 NOK 65 plakalı otomobil durduruldu. Sürücü ve yanında bulunan Hikmet B.'nin şüpheli hareketlerinden dolayı araçta yapılan aramada aracın bagajındaki stepne yedek lastiğin içerisinde koli bandına sarılı 9 adet paket içerisinde 4 kilo 659 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Uğur Yiğit/İHA)