Yedek Lastikten 4 Kilo 659 Gram Eroin Çıktı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, otomobilin yedek lastiğinden 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun Suşehri ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde arama yapan polisler bagaj kısmındaki yedek lastik içerisinde koli bandına sarılı 9 adet paket içerisinde 4 kilo 659 gram eroin ele geçirdi. Polis, sürücü Edip K. ile araçta bulunan Hikmet B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

- Sivas