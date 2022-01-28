Yedek lastikte 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

ADANA (İHA) - Adana'da durdurularak arama yapılan bir otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Adana-İskenderun Otoyolunda seyir halinde olduğu belirlenen hafif ticari aracın peşine düştü. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracı, uygulama noktasında durdurdu. Bu anlar drone ile saniye saniye görüntülendi. Sürücü Mustafa D. (34) ile yanındaki arkadaşı Burcu A.'nın (42) indirildiği araçta narkotik köpek "Tinga" ile arama yapıldı. Tinga bagajdaki yedek lastiğe tepki verdi. Kesilerek açılan lastiğin içerisine gizlenmiş 7 pakette toplam 2 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Burcu A., "Arkadaşımızı ziyaret etmek için Diyarbakır'dan Adana'ya geldik. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. Mustafa D. de uyuşturucudan haberi olmadığını öne sürdü.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D. ile Burcu A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA