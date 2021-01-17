YEDAŞ'tan sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

YEDAŞ'tan sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı

17.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:34
YEDAŞ'tan sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında 52 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında 52 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdürlük hizmet binasında başlayan ve devamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illeriyle yaygınlaşan projenin uygulamasında önemli sonuçlar elde edildiği belirtildi.

YEDAŞ'ın değerlendirilebilir atık olan 46 ton kağıt-karton, 4 ton plastik ve 2 ton cam atığı ayrıştırdığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yeni uygulamayla YEDAŞ, çalışanlarının alışkanlıklarını değiştirmesini amaçladı. Bu kapsamda Genel Müdürlük ve il müdürlükleri hizmet binalarındaki ofislerden çöp kovaları kaldırıldı, bu sayede çalışanların atıklarını geri dönüşüm kumbaralarına ayrıştırarak atması sağlandı. Proje sayesinde sadece kağıtların yeniden dönüşümüyle 782 ağacın kesilmesi önlendi. 8 bin 366 kilogram sera gazı salınımı, 65 varil petrol, 211780 Kwh ve 127 metreküp depolama alanı kazancı elde edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi'ni aldıklarını vurguladı.

Bora, sadece atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmadığını, bu sayede enerjinin de boşa kullanılmasının önlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Genel Müdürlük binamızda hem de bağlı bulunduğumuz 5 ilde sıfır atık uygulamasında şirket olarak başarılı çalışmalar yapıyoruz. Çevreye verdiğimiz değeri sürdürülebilirlik anlayışımız ile devam ettirip, Sıfır Atık Projesi ile ekonomimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği olan doğaya, zarar veren atıkları ekonomiye kazandırıyoruz. Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdık ve personelimizi geri dönüşüme teşvik ettik. Şirketimizde atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar İlham Aliyev Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YEDAŞ'tan sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:38:19. #1.15#
title