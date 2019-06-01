YEDAŞ, çalışanlarına iş sağılğı ve güvenliği eğitim verdi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ), çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

YEDAŞ, Samsun'daki merkezinde Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerindeki tüm çalışanlarına şirket hedef stratejilerini, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti temelinde yenilikçi, uluslararası bir kurumsal yapı ile gerçekleştirmeyi amaçlama adına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenliyor.

Yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda 3 milyon 200 bin tüketiciye kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için haftanın her günü 24 saat faaliyet gösteren YEDAŞ ekiplerine güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasını sağlamak için başlatılan farkındalık çalışmaları devam ediyor.

YEDAŞ Genel Müdürlük otopark alanında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimine çalışanların yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Hem saha hem de ofis çalışanlarını iş kazalarından korumaya, güvenli bir ortam sağlamaya özen gösteren YEDAŞ, eğitim kapsamında çalışanlara ilk yardım, yüksekte çalışma, yüksekten düşme, elektrik panosunda çalışma, kurallara uyulmadığında yaşanabilecek olumsuzluklar ve güvenlik tedbirlerini uygulamalı olarak anlattı.

Kaynak: AA