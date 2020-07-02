YEDAŞ'a "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" Sorumluluk sahasında bulunan 5 ilde 'kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlamak' ilkesinden ödün vermeyen YEDAŞ, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Covid-19 Güvenli Hizmet denetiminden başarı ile geçerek "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Sorumluluk sahasında bulunan 5 ilde 'kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlamak' ilkesinden ödün vermeyen YEDAŞ, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Covid-19 Güvenli Hizmet denetiminden başarı ile geçerek "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

TSE, pandemi sürecinde işverenlerin, Covid-19 risklerini eksiksiz bir şekilde yönetmeleri ve gerekli önlemleri alarak çalışanlarının konu hakkında farkındalıklarını arttırmaları amacı ile bir kılavuz yayınlayarak, istenen şartları yerine getiren kuruluşlara "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" vereceğini duyurmuştu.

Pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, çalışanlarına hijyenik ve kontrollü bir ortam sağlayan YEDAŞ, bu başarısını tescillemek amacıyla Güvenli Hizmet Belgesi'ni almak için TSE'ye başvurdu. Standart gerekliliklerine tam uyum sağlayan YEDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe ve bölgesinde "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni alan ilk firma oldu.

"En büyük değerimiz insan sağlığı"

YEDAŞ'ın temel değerleri arasında yer alan insan odaklılık bakış açısıyla süreçlerini yürüttüklerini belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Covid-19 salgını sonrasında tüm dünya ve ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İlk vaka görülmesinin ardından şirketimiz olarak mücadelemizi başlattık. Oluşturduğumuz eylem planlarını hızlı bir şekilde hayata geçirdik ve tedbirlerimizi aldık. Tüm enerjimizi insan hayatını iyileştirmeye adıyoruz. Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde hem çalışanlarımız hem müşterilerimizin sağlığını önemsedik ve tüm önlemlerimizi aldık. Sürekli iyileştirme ilkemizle çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlıklarını korumak, güvenilir ve hijyenik bir ortamda hizmet sunmak amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA