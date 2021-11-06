YEDAM Resmî Olarak Açıldı

KARABÜK (Habermetre) - Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Karabük Şubesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve çevrimiçi gerçekleştirilen Ortak Açılış Töreni ile açıldı.

Sepetçiler Kasrı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen ortak açılış törenini Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yeşilay Karabük Şube Başkanı Prof Dr İsmail Karacan, Başkan Yardımcısı Ahmet Ustaoğlu, Danışmanlık Merkezi Uzman ve psikologları YEDAM Karabük Şubesinden online takip ettiler.

Türkiye'nin 81 ili ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çevrimiçi gerçekleştirilen ortak açılış töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve açılışa katılan protokol üyeleri tarafından 81 İlde ve KKTC'nde 104 YEDAM Şubesinin kurdelesini kesmesinin ardından sona erdi.

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