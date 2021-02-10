YEDAM'ların tüm illere yaygınlaştırılmasında sona gelindi

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, pilot uygulamasını İstanbul'da yaptıkları Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) 81 ile yaygınlaştırılmasında sona gelindiğini söyledi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, pilot uygulamasını İstanbul'da yaptıkları Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) 81 ile yaygınlaştırılmasında sona gelindiğini söyledi.

Öztürk ve diğer Yeşilay yetkilileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) tüm valilerle telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye katıldı.

Yeşilay çalışmaları ile gündemdeki diğer konuların ele alındığı toplantıda konuşan Öztürk, 101 yaşındaki Yeşilayın, dünyanın bağımlılıkla mücadele eden en eski sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin tek bakanlık ya da sivil toplum kuruluşuyla olamayacağını, topyekun hareket etmeyi gerektirdiğini dile getiren Öztürk, toplumun geleceğini yok etme noktasındaki iki tehlikenin terör ve bağımlılıklar olduğunu belirtti.

Yeşilayı 81 ülkede açtıklarını ve bir federasyon kurulduğunu ifade eden Öztürk, bunun Birleşmiş Milletler ve Avrupa'daki kuruluşlar nezdinde bağımlılıklarla mücadelede önleme faaliyetlerinin savunuculuğu açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yeşilayın faaliyetlerine değinen Öztürk, her yaş grubuna özel hazırlanan eğitim programlarını anlattı.

Öztürk, bağımlılıkla mücadelede bilimsel ortak dili kullanmayı hedeflediklerini belirterek bu sayede başarının yakalanabileceğini vurguladı.

"81 ilde YEDAM'lar olacak"

Önleyici çalışmaların yanı sıra bağımlıların tedavisi boyutunda da rol oynadıklarına işaret eden Öztürk, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak pilot çalışmayla İstanbul'da başladığımız Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini, haritada gördüğünüz turuncu renkteki iller tefrişat aşamasında ve koyu yeşilleri de halledersek, bu işi bitirdik denilebilir. 81 ilde de YEDAM'lar olacak." diye konuştu.

Öztürk, YEDAM'ların çalışma şekliyle ilgili bilgi vererek, bunların başka ülkelerde de kurulmasına ilişkin çalışma yapacaklarını bildirdi.

Bütün illerde insanların, bağımlılıkla ilgili akıllarına takılanları YEDAM'lara danışmalarını hedeflediklerini vurgulayan Öztürk, "Mesele sadece bağımlılık değil. Bir iki kez kullanıcı olmuş, daha sonrasında bağımlı olmaya aday birçok kişi ve çocuk var. Bunların engellenmesinde bizim çok büyük rolümüz oluyor." dedi.

Öztürk, kalan illerdeki YEDAM'ları kurduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış yapmayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici