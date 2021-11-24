Yed-i emin deposundan 26 tonluk 4 adet LPG dolum tankı çalındı - Haberler
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Yed-i emin deposundan 26 tonluk 4 adet LPG dolum tankı çalındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yed-i emin deposundan 26 tonluk 4 adet LPG dolum tankı çalındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde icra yoluyla Haçin yed-i emin deposuna teslim edilen her biri 26 tonluk 4 adet LPG dolum tankı çalındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde icra yoluyla Haçin yed-i emin deposuna teslim edilen her biri 26 tonluk 4 adet LPG dolum tankı çalındı. Jandarma ekiplerinin tankların bulunması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesinde dün akşam saat: 20.00 sıralarında Saruhanlı Haçin Yed-i emin sorumlusu E.R.H. (58) jandarmaya müracaat ederek, kendisine Saruhanlı İcra Dairesi tarafından teslim edilen ve Paşaköy Mahallesindeki bir LPG dolum tesisinde bulunan 4 adet 26 tonluk LPG Dolum Tanklarının bulunduğu yerde olmadığını, dolum tanklarını alan kişi ya da kişilerden şikayetçi ve davacı olduğunu bildirdi. Yapılan araştırmalarda ve tanıkların ifadelerinden dolum tanklarını alan şahsın H.Y.Ö. (44) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından H.Y.Ö.'nün bugün ifadesi alınacağını öğrenilirken, tankların bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MANİSA

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