YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

11 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/14 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden 09 Aralık 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

11 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/14 İngilizce için adaylar, saat 13. 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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