Ydus: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
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Ydus: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Ydus: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) Ek tercih işlemleri, 25 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) Ek tercih işlemleri, 25 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Haziran 2021 günü saat 14. 00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-YDUS Başvuru Kılavuzu

2020-YDUS Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar

Kaynak: Habermetre

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