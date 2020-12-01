YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, YDUS ertelendi mi? YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?