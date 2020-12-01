YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?

01.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:06
YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, YDUS ertelendi mi? YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 YDUS sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki YDUS ertelendi mi? YDUS sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...

27 ARALIK 2020 YDUS ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 27 Aralık 2020 tarihinde YDUS düzenlenecekti. Binlerce aday "YDUS sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

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YDUS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konu ile ilgili ÖSYM'den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli oldu.

YDUS NE ZAMANDI?

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı ancak ertelendi.

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