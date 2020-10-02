YDUS 2020 başvuruları başladı! YDUS başvuru kılavuzu: 2020 YDUS kontenjanları

YDUS ne zaman? ÖSYM, 2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının başladığını bildirdi. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır? 2 - 12 Ekim tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilecek olan YDUS kontenjanları da açıklandı.