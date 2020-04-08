YDU solunum cihazı çoklayıcı aparatının üretim dosyasını paylaşıma açtı
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YDU solunum cihazı çoklayıcı aparatının üretim dosyasını paylaşıma açtı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDU), Covid-19 tedavi sürecinde hayati önemi olan solunum destek cihazlarının birden fazla hastada kullanımını sağlamak amacıyla İnovasyon Merkezi ve 3D Laboratuvarı mühendisleri tarafından üretilen ara bağlantı ve aparatlarının yazılım dosyasını paylaşıma açtı.

08.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:27
YDU solunum cihazı çoklayıcı aparatının üretim dosyasını paylaşıma açtı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDU), Covid-19 tedavi sürecinde hayati önemi olan solunum destek cihazlarının birden fazla hastada kullanımını sağlamak amacıyla İnovasyon Merkezi ve 3D Laboratuvarı mühendisleri tarafından üretilen ara bağlantı ve aparatlarının yazılım dosyasını paylaşıma açtı.

Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tek solunum cihazından (mekanik ventilatör) aynı anda iki hastaya solunum desteği sağlayacak ventilatör çoklayıcı aparatların 3D yazıcılarda üretilmesi için gerekli olan yazılım dosyasının www.neu.edu.tr web sayfasında ücretsiz olarak paylaşıma açıldığı belirtildi. Üretilen aparatlar sayesinde solunum destek cihazlarının kullanımı iki katına çıkarılmış olacak.

Yeni tip korona virüs ile mücadelede kolları sıvadılar

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile Üniversite Hastaneleri doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekipleri, 3D Laboratuvarı araştırmacıları ve mühendisleri, Dünya'yı saran Covid-19 pandemisi ile mücadelede, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma içine girmiş ve ilk olarak sağlık personellerine yönelik kişisel koruyucu "Yüz Siperi" üretilerek, ihtiyaç duyulan merkez ve kurumlara dağıtılmıştır. Ayrıca, solunum desteğinin hayati olduğu Covid-19 tedavi sürecinde kullanılması amacıyla, üniversitenin mühendisleri tarafından hastaların solunumunu destekleyecek alternatif bir cihaz tasarlanarak, geliştirilmiş ve üretime başlanmıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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