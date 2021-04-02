YDU'nun Covid-19 PCR laboratuvar testlerine tam puan
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YDU'nun Covid-19 PCR laboratuvar testlerine tam puan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YDU'nun Covid-19 PCR laboratuvar testlerine tam puan

Türkiye'nin bağımsız dış kalite kontrol programı sağlayıcılarından MOTAKK'ın, "SARS-CoV-2 RNA Kalitatif Dış Kalite Kontrol Programına" katılan Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) Covid-19 Tanı Laboratuvarı, 100 tam puan aldı.

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Türkiye'nin bağımsız dış kalite kontrol programı sağlayıcılarından MOTAKK'ın, "SARS-CoV-2 RNA Kalitatif Dış Kalite Kontrol Programına" katılan Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) Covid-19 Tanı Laboratuvarı, 100 tam puan aldı. Böylelikle Covid-19 Tanı Laboratuvarında çalışılan testlerinin doğruluk ve güvenilirliği tescillenmiş oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 Tanı Laboratuvarının başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi. MOTAKK, DESAM Covid-19 Tanı Laboratuvarında çalışılan Covid-19 testlerinin doğruluk ve güvenilirliğine 100 tam puan verdi. Değerlendirme ve sertifikalandırma sürecinde, üniversitenin Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nda, MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK'ta sonuçları önceden raporlu bulunan örnekler, Covid-19 Tanı Laboratuvarı tarafından da çalışılarak, tamamı doğru olarak raporlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, pandemi sürecinin başından beri yüzde 100 doğruluk hedefiyle çalıştıklarını, bunun da bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından tescillendiğini ifade etti. PCR testlerine başladıkları Temmuz 2020'den beri toplam 151 bin 365 örnek çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 7/24 aktif hizmet veren Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nın tam donanımlı 28 kişilik uzman ekibiyle günlük 4,000 test kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

MOTAKK nedir

Ankara Üniversitesi Teknokenti'nde dış kalite kontrol program sağlayıcı firma olarak kurulan MOTAKK, düzenlediği programlarda, klinik laboratuvarlarda viral enfeksiyonların tanısında kullanılan moleküler yöntemler için dış kalite kontrol panelleri sağlıyor. Ülke genelinde yapılan moleküler tanı testlerinin, daha standart ve doğru yapılmasına katkıda bulunuyor.

MOTAKK, TC Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde, 2020 Mayıs ayından beri 130-150 adet yetkilendirilmiş Covid-19 PCR laboratuvarında SARS-CoV-2 RNA dış kalite kontrol programlarını yürütüyor. - İSTANBUL

YDU'nun Covid-19 PCR laboratuvar testlerine tam puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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