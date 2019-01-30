Ydü'de 'Üniversite 4.0' Atılımları Kapsamında Konferans Yapıldı

YAKIN Doğu Üniversitesi'nde (YDÜ), Kıbrıs'ta 'üniversite 4.0' atılımları kapsamında 'Bölgesel Kalkınma ve İnovasyon Yol Haritaları' konulu bir konferans düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde 'Bölgesel Kalkınma ve İnovasyon Yol Haritaları' konulu bir konferans gerçekleştirildi. 'Üniversite 4.0' atılımları kapsamında gerçekleştirilen konferansa, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören konuşmacı olarak katıldı.

YDÜ ile Girne Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği konferansta, bölgesel kalkınma ve inovasyon teması ile dijital dönüşüm ve bilgi toplumunun gelmiş olduğu son sanayi devrimi olan sanayi 4.0'ın sosyal ve eğitsel süreçlere etkisi ele alınarak 'üniversite 4.0'a geçiş için döngüsel bir kavramsal harita değerlendirilmesi yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son yıllarda oluşan kaliteli yüksek öğrenim atağının inovasyon ve toplumsal temaları ele alma biçimiyle yeni nesli nasıl kucaklayabileceğine işaret eden Prof. Dr. Özgören, Avrupa birliği (AB) Araştırma altyapıları ve stratejileri, AB Yüksek Eğitimi temsilcisi olarak, AB ve Kıbrıs'ın olası açılımlarını açıkladı.

YDÜ bağlamında elektrikli araçlar gibi girişimlerin ve sanatsal zenginliğin önemli bir reformistliğe işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Özgören, "Bu bağlamda Rönesans 'tasarım ve sanat' atılımının arkasında Medici gibi ailelere sahip çıkılmalı. Kıbrıs adası yaratıcı ortam ve düşünceyi oluşturmaya hazır. Ülkemiz, endüstri 4.0'a vakit kaybetmeden geçmek için elindeki tüm imkanları seferber etmeli. Bunun da en önemli ayağı eğitim ve özellikle de mesleki teknik eğitimdir" dedi.

"BİLGİYİ TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Konferansın açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şalıdağ ise, şöyle konuştu:

"Dünya ekonomisi her geçen gün bilgi-bilim ve teknoloji temelli hale dönüşüyor. Toplumsal gelişimin ve kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından olan üniversitelerin de bu dönüşüm içerisinde etki yaratması gereken itici bir kuvvet olarak yer alması gerekiyor. Dünyada yükseköğretim ile ilgili her türlü yeniliği yakından takip edip izleyen bir kurum olan YDÜ, bilimin teknolojiyle buluştuğu ve uygulamaya dönüştüğü araştırma odaklı vizyonu ile şimdi de üniversite ve sanayi işbirliğinin gerçekleştiği, dünyanın yeni kavramlarında olan 4'üncü nesil üniversite modeline yürüyor. Böylece, bilgiyi teknolojiye dönüştüreceğiz, onu da teknolojik ürüne dönüştürüp ticarileştirerek, pazara çıkartıp insanlığın hizmetine sunacağız." - Lefkoşa

Kaynak: DHA