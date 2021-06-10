YDT sınav yerleri açıklandı mı? YDT giriş belgesi sorgulama! 27 Haziran Pazar YDT (Yabancı Dil Testi) sınavı nerede olacak?

YDT sınav yerleri açıklandı mı merak ediliyor. 27 Haziran tarihinde yapılacak olan YDT (Yabancı Dil Testi) sınavının giriş belgesi ve sınav yerleri an itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesine girerek YDT sınav yerinizi öğrenebilirsiniz. Buradan sınava giriş belgesini çıkartabilirsiniz. Peki, YDT yerleri belli oldu mu? YDT sınavına girilecek yerler açıklandı mı? YDT sınavı nerede yapılacak? YDT sınav yerleri sorgulama!

Öğrencilerin merakla beklediği YDT sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ais sistemine girerek sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz. Peki, YDT sınavı nerelerde yapılacak? Üniversitelerde sınav yapılır mı? Sınavlar liselerde yapılacak mı? İlköğretim ve ortaokullarda mı yapılacak? Sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? Sınav giriş belgesi öğrenme! YDT sınav yerleri açıklandı mı? YDT sınav yerleri açıklandı mı? YDT giriş belgesi sorgulama! 27 Haziran Pazar YDT (Yabancı Dil Testi) sınavı nerede olacak?

2021 YSK TARİHLERİ NE ZAMAN?

TYT sınavı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:15 'de yapılacaktır.

AYT sınavı 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10:15 'de yapılacaktır. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecektir.

YDT sınavı 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15:45 'de başlayacaktır. Sınav 120 dakika yani 2 saat sürecektir.

2021 YDT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sitesindeki duyuruya göre 2021 YDT sınav yerleri açıklandı. Buna göre Ais'e girerek sınav belgenize ulaşabilir ve sınav yeriniz neresidir öğrenebilirsiniz.

2021 YDT SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖSYM SINAV YERLERİ HAKKINDA DUYURUSU

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV BELGESİNE NEREDEN BAKILIR?

https://ais.osym.gov.tr/ sitesine girerek sınava giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Sınava giriş belgenizde sınava gireceğiniz yer yazmaktadır. Herkese başarılar dileriz...

YDT NEDİR? AÇILIMI NE?

YDT'nin açılımı "Yabancı Dil Testi" demektir. YKS'nin 3. oturumudur. YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.