YDT başladı
Nevşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.
28.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:40
Nevşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.
Öğrencilere, görevlilerce maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.
Yetkililerin sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı.
Kaynak: AA