YDT açıklandı mı? YKS 3. oturumu YDT sonuçları! 2021 YDT sınav sonuçları sorgulama ekranı! YDT sonuçlara hangi siteden bakılır?
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YDT açıklandı mı? YKS 3. oturumu YDT sonuçları! 2021 YDT sınav sonuçları sorgulama ekranı! YDT sonuçlara hangi siteden bakılır?

YDT açıklandı mı? YKS 3. oturumu YDT sonuçları! 2021 YDT sınav sonuçları sorgulama ekranı! YDT sonuçlara hangi siteden bakılır?
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Son dakika: YDT 2021 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Heyecanla beklenen YDT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sınavı 3. oturumu olan YDT açıklandı mı, ne zaman açıklandı? YDT sonuçlara nereden ulaşılır? Detaylar sizlerle...

YKS sınavının üçüncü oturumu YDT sonuçları bugün açıklandı. YDT sınav sonuçları merakla bekleniyordu. An itibariyle sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Son dakika: YDT açıklandı mı? 2021 YDT sınav sonuçları sorgulama ekranı! YDT sonuçlara nereden bakılır?

YDT AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YDT 2021 SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

"SONUÇLARIN ADAYLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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YDT açıklandı mı? YKS 3. oturumu YDT sonuçları! 2021 YDT sınav sonuçları sorgulama ekranı! YDT sonuçlara hangi siteden bakılır? - Haberler
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