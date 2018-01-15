YDS (Yabancı Dil Sınavı) 2018 Yılı İlkbahar Dönemi Başvuru Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), 2018 yılında yapılacak sınavların takvimini açıkladı. e-YDS, TUS, STS Tıp Doktorluğu, YDS, EKPSS, ALES, İSG, YKS, DGS, KPSS ve EUS sınavlarına katılacak adaylar için sınav başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM başkanlığı dün 2018 yılı için sınav takvimini açıkladı. Akademik mecmua olarak tarihini ilk öğrenmek istediğimiz sınavlardan birisi YDS oldu. YDS İlkbahar sınavının tarihi de açıklanan ÖSYM takvimi ile netleşmiş oldu.



ÖSYM'nin açıkladığı sınav takviminin önemli sınavlarından birisi olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2018-YDS İlkbahar Dönemi (YDS) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2018/1) tarihleri de belli olmuş oldu.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.**** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı başvuruları, 7-15 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi ise 28 Şubat 2018 olarak belirlendi. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafından Eylül 2018'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018-YDS başvurularının Temmuz - Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra belirtilen sürede sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

2018 YDS ilkbahar ve sonbahar olmak üzere senede iki defa ÖSYM tarafından yabancı dil yeterliliğini ölçmek için uygulanan bir sınavdır. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir.

2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı'nda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunacak. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak.

Sınava başvuracak adaylar başvuru işlemleri sırasında 90 TL sınav ücretini ilgili bankalara ödemek durumundadırlar. 2018 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ve 180 dakika (3 Saat) sürecek.