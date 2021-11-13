YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Haberler
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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

13 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/13 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

13 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/13 İngilizce ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 13 Kasım 2021 tarihinde saat 18. 10'da ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

e-YDS 2021/13 (İngilizce) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)

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