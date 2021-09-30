YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Haberler
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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden 30 Eylül 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10. 00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

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