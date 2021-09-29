YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Habermetre - Haberler | Toplum
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

e-YDS 2021/13 İngilizce alanında, 13 Kasım 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır.

ANKARA (Habermetre) - e-YDS 2021/13 İngilizce alanında, 13 Kasım 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13. 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 29 Eylül 2021 - 04 Kasım 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 29 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme. osym. gov. tr internet adresinden saat 14. 00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3800, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2021 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2021 e-YDS) Kılavuzu

Deneme e-Sınav Uygulaması

Başvuru İçin Tıklayınız

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ebru Gündeş Demet Özdemir Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Stefan Kuntz Arda Kardeşler Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:43:34. #1.17#