YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Habermetre - Haberler | Toplum
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

25 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

25 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/12 İngilizce ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 25 Eylül 2021 tarihinde saat 19. 00'da ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

e-YDS 2021/12 (İngilizce) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Derya Uluğ Şevval Şahin İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 21:08:55. #1.17#