YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

e-YDS 2021/12 İngilizce alanında, 25 Eylül 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır.

e-YDS 2021/12 İngilizce alanında, 25 Eylül 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13. 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 25 Ağustos 2021 - 16 Eylül 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 25 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme. osym. gov. tr internet adresinden saat 14. 00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3800, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2021 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2021 e-YDS) Kılavuzu

Deneme e-Sınav Uygulaması

Başvuru İçin Tıklayınız

Kaynak: Habermetre