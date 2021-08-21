YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

21 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/11 İngilizce) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarının kontrolleri tamamlanmış olup, e-YDS 2021/11 İngilizce Temel Soru Kitapçığının 80 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı...

21 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/11 İngilizce) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarının kontrolleri tamamlanmış olup, e-YDS 2021/11 İngilizce Temel Soru Kitapçığının 80 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 21 Ağustos 2021 tarihinde saat 19. 20'de ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

e-YDS 2021/11 (İngilizce) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)

Kaynak: Habermetre

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