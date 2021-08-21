YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
21 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/11 İngilizce) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarının kontrolleri tamamlanmış olup, e-YDS 2021/11 İngilizce Temel Soru Kitapçığının 80 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı...
21 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/11 İngilizce) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarının kontrolleri tamamlanmış olup, e-YDS 2021/11 İngilizce Temel Soru Kitapçığının 80 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 21 Ağustos 2021 tarihinde saat 19. 20'de ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YDS 2021/11 (İngilizce) Sınav Sonuçları
Temel Soru Kitapçığı (%10)
Kaynak: Habermetre