Yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
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Yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

19 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/8 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

19 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/8 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 19 Haziran 2021 tarihinde saat 18. 15'te ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

e-YDS 2021/8 (İngilizce) Sınav Sonuçları

Temel Soru Kitapçığı (%10)

Kaynak: Habermetre

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