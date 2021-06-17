Yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
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Yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

19 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

19 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden 17 Haziran 2021 tarihinde saat 14. 00'ten itibaren T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

19 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce için adaylar, saat 13. 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

Kaynak: Habermetre

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