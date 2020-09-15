YDS sınavı ne zaman? YDS sınavı saat kaçta? YDS sınavı koronavirüs önlemleri neler? YDS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yaklaşıyor. YDS sınavı ne zaman? YDS sınavı saat kaçta? YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birçok vatandaşın sabırsızla beklediği 2020 YDS/1 Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak. YDS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM tarafından gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. YDS SINAV KONULARI NELER? Sınavda adaylara sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama alanında sorular sorulacak. YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Adayların merakla beklediği YDS giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ( 2020-YDS) giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.