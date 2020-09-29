YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav soruları ve cevapları
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YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav soruları ve cevapları

29.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:41
YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav soruları ve cevapları

Yabancı Dil Sınavı 2020, ÖSYM tarafından 27 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından YDS sınav soruları ve cevapları da adayların erişimine açılmıştı. Akademik anlmada büyük avantaj sağlayan Yabancı Dil Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

YDS 2020, geçtiğimiz pazar günü hayata geçirildi. Binlerce YDS adayı ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak YDS sınav sonuçları için tarih belli oldu. İşte, YDS sınavına dair ayrıntılar...

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 2020 YDS sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. ADaylar ÖSYM'nin adresinden sonuçlarına bu tarihten itibaren erişebilecekler.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar YDS sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YDS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2020 YDS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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