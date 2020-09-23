YDS ne zaman yapılacak? YDS tarihleri, YDS konuları neler? YDS sınav tarihi ve YDS / e-YDS hakkında merak edilenler
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YDS ne zaman yapılacak? YDS tarihleri, YDS konuları neler? YDS sınav tarihi ve YDS / e-YDS hakkında merak edilenler

23.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:06
YDS ne zaman yapılacak? YDS tarihleri, YDS konuları neler? YDS sınav tarihi ve YDS / e-YDS hakkında merak edilenler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı / YDS gelecek hafta yapılacak. Son başvurusu Mart ayından tamamlanan YDS konuları nedir? YDS konuları nelerdir? YDS'ye kimler başvurabilir? YDS puanının geçerlilik süresi ne kadar? YDS ne zaman yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı/ YDS gelecek hafta yapılacak. Son başvurusu Mart ayından tamamlanan YDS konuları nedir? YDS konuları nelerdir? YDS'ye kimler başvurabilir? YDS ne zaman yapılacak?

YDS'NİN AÇILIMI NEDİR? E YDS NEDİR?

YDS veya tam adıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

YDS KONULARI NELERDİR? YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI KONULARI

Kelime/ Phrasal Verb Soruları

Tense/ Preposition/ DilbilgisiSoruları

Cloze Test Soruları

Cümle Tamamlama Soruları

Çeviri Soruları

Paragraf Soruları

Diyalog Tamamlama Soruları

Yakın Anlamlı Cümle Soruları

Paragraf Tamamlama Soruları

Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları

YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

YDS'ye başvurabilecekler:

KPSS lise adayları

KPSS önlisans adayları

Üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar

KPSS lisans adayları

KPSS A grubu adayları

Kamu personelleri

Yüksek lisans adayları

Araştırma görevlisi olmak isteyenler

Doktora adayları

Doçent adayları

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler

Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler

YDS NE ZAMAN? YDS SINAV TARİHİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı/ 2020-YDS 27.09.2020 tarihinde yapılacak.

YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS ya da e-YDS puanlarının bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını diledikleri zaman kullanabilirler.

YDS veya e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için ise puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.

Ancak ÖSYM mevzuatında kurumlara sınavların geçerlilik süresini belirleme yetkisi verilmiştir. Bu sebeple başvuru yapılacak kurumun kabul ettiği geçerlilik süresine dikkat edilmelidir.

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