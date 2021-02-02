YDS ne zaman 2021? İşte Yabancı Dil Sınavı'nda son gelişmeler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınavın ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, YDS ne zaman 2021? YDS başvuruları ne zaman alınacak?

2021 YDS sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılacak olan binlerce kişi tarafından merak edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. 2021 YDS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YDS NE ZAMAN?

2021 YDS takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın bu yılki etapları için henüz tarihler netleşmedi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

2020-YDS/1 sınavı için başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde alınmış, sınav ise 12 Nisan'da uygulanmıştı.

YDS HAKKINDA

Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.